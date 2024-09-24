SIğınmacılar fabrikada yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
SIğınmacılar fabrikada yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 17 kaçak sığınmacı çalıştıkları mermer fabrikasında yakalandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 17 kaçak sığınmacı çalıştıkları mermer fabrikasında yakalandı.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mermer fabrikasına sığınmacıların olduğu ihaberı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, fabrikada çalışan 17 kaçağın yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve çalışma izinlerinin olmadığını belirledi.

Kaçak sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Fabrikaya da idari para cezası uygulandı.

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