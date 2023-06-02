Sığınmacılar Londra'da insanlık dışı otel koşullarını protesto etti

İltica başvurularının sonuçlanmasını bekleyen sığınmacılar Londra'daki otel şartlarını protesto etti.

Sığınmacılar Londra'da insanlık dışı otel koşullarını protesto etti

Editör: İsa Karaarslan

İngiltere'deki göçmenler, "insanlık dışı" ve "hapishane benzeri" koşullardan şikayet ettikleri ve kendilerine tahsis edilen otellerinin dışındaki sokakta protesto düzenledi.

Irak, İran, Eritre, Etiyopya, Somali ve Bangladeş'ten gelen 25 erkek, Essex'teki Park Hotel'den Londra'nın merkezindeki Comfort Inn oteline transfer edildi.

Eski otelde sunulan tek kişilik odalar yerine, yeni otelde odalarda dört yatak ve sıhhi olmayan banyolar olduğunu söylediler.

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından tek kişilik odalara taşınmalarını talep ederek otelin dışındaki sokakta uyuyarak protestoda bulundular.

Perşembe akşamı, göçmenler otelin girişine çantalar ve valizlerle barikat kurdu.

27 yaşındaki İranlı bir göçmen, “Dört kişinin uyuması için iki metrekare yeterli değil. Tuvalete gittiğinizde de koku size zarar veriyor” ifadeledini kullandı.

21 yaşındaki başka bir İranlı, “Sizi başka daha iyi bir yere götüreceklerini söylediler. Bize bu posta kodunu verdiler. Google Haritalar'da kontrol ettiğimizde 'burası çok güzel' dedik. Ama içeri girdiğinizde, burası bir hapishane gibiydi ve bize çok kötü davranmaya başladılar. Hayvan gibi davranıyorlar” dedi.

Göçmenlerin, İçişleri Bakanlığı'nın göçmen barınma maliyetlerini düşürme çabalarının bir parçası olarak Londra'daki otele transfer edildiği bildirildi.

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