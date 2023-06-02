Öğrenciler ve velilerden müdüre büyük protesto

Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin 165. dönem mezunları, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın başkanı ile 6 yaşındaki H.K.G’nin “evlendirilmesi” ile ilgili skandal bir sosyal medya paylaşımı yapan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit'i protesto etti.

Öğrenciler ve velilerden müdüre büyük protesto

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken evlendirdiğinin ve cinsel istismar skandalının ortaya çıkması tüm Türkiye’de büyük infiale neden olmuştu.

Yapılan bu istismarı savunan ve hakkında soruşturma başlatılan Cafer Koçyiğit, mezuniyet töreninde hükümet yanlısı bir konuşma yapınca öğrencilerin protestolarıyla karşılaştı.

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Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal durumdan memnun olmayarak yurt dışına giden vatandaşların bu tavrını eleştiren ve bu konuda açıklamalarda bulunan Koçyiğit, öğrencilerin alkışlı protestolarıyla karşılaştı.

Öğrencilerin alkışlı protestosuna velilerin de katıldığı görüldü.

NELER OLMUŞTU

Koçyiğit, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken evlendirmesine ilişkin haberlere yönelik paylaşımda bulundu.

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