İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını 6 yaşındayken evlendirdiğinin ve cinsel istismar skandalının ortaya çıkması tüm Türkiye’de büyük infiale neden olmuştu.

Yapılan bu istismarı savunan ve hakkında soruşturma başlatılan Cafer Koçyiğit, mezuniyet töreninde hükümet yanlısı bir konuşma yapınca öğrencilerin protestolarıyla karşılaştı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal durumdan memnun olmayarak yurt dışına giden vatandaşların bu tavrını eleştiren ve bu konuda açıklamalarda bulunan Koçyiğit, öğrencilerin alkışlı protestolarıyla karşılaştı.

Öğrencilerin alkışlı protestosuna velilerin de katıldığı görüldü.

NELER OLMUŞTU

Koçyiğit, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken evlendirmesine ilişkin haberlere yönelik paylaşımda bulundu.