Sığınmacıların hakaret videolarının sayısı her geçen gün artıyor. Yemenli Arap Türkiye'ye Türkçe küfür etti

Sosyal medyada Türkiye'ye ve Türklere hakaret eden sığınmacıların sayısı giderek artıyor. Son olarak Yemenli bir Arap sığınmacının Türkiye ve Türk milletine alenen Türkçe küfür ettiği video sosyal medyada gündem oldu.

Sığınmacıların hakaret videolarının sayısı her geçen gün artıyor. Yemenli Arap Türkiye'ye Türkçe küfür etti

İktidarın olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye'de yaşanan sığınmacı sorununu da beraberinde getirdi. Gün geçtikçe sayısı artan sığınmacılar, siyasilerin geçmiş söylemlerinden de güç alarak Türk halkını tehdit etmeye devam ediyor.

Türkiye'ye ve Türklere hakaret eden sığınmacıların videoları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE PROBLEM DEYİP KÜFÜR ETTİ

Vatandaşlar tarafından sosyal medyada tepki gösterilen son video ise Yemenli bir Arap sığınmacının çektiği video oldu. Türkiye'ye defalarca küfür eden Yemenli Arap sığınmacı "Türkiye yok güzel. Türkiye problem" diyerek başladığı videoda Türk milletine ardı ardına hakaretler yağdırdı.

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