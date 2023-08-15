Türkler işsiz gezerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı sığınmacıları çalıştırmanın yolunu düşündü

Türkiye’de işsizlik kronik bir sorun olmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı sığınmacı çalıştırmanın yolunu düşündü.

Türkler işsiz gezerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı sığınmacıları çalıştırmanın yolunu düşündü

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre Türkiye’de 3 milyon 337 bin kayıtlı işsiz buluynuyor. Ancak bu sayıya iş bulmayı bırakanlar, herhangi, bir şekilde çalışma hayatı ya da eğitimin içinde olmayanlar ve geçici işçiler ve kayıt dışı işsizler de eklendiğinde 10 milyonun üzerine çıkıyor.

Türkiye’de işsizliğin geldiği boyut ve enflasyondaki artış vatandaşları içinden çıkılmaz bir boyuta doğru sürüklenirken iktidar ise sığınmacıları çalıştırmak için yollar düşünüyor.

Türkiye’deki 10 milyonu aşkın sığınmacı ve kaçak ülkede ciddi sosyal ve ekonomik problemlere neden olmaya devam ederken iktidar ise bu sorunu çözmek yerine sığınmacıları ülkede kalıcı hale getirmeye çalışıyor.

SIĞINMACILARI ÇALIŞTIRMANIN YOLUNU DÜŞÜNDÜLER

Bunun son örneği Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gerçekleşen yatırım toplantısında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada milyonlarca sığınmacıyı ‘Yabancı çalışan’ olarak niteleyerek şirketlerin ihtiyaçlarının yabancılarla karşılanması için çalışma yapılacağını söyledi.

Cevdet Yılmaz’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Yabancı çalıştırılması hususlarında da hangi kriterlerle hareket etmemiz gerektiği tartışıldı. Kendi işgücü piyasamıza da zarar vermeden şirketlerimizin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımız konuşuldu.”

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