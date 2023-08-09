Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı

Editör: Bengü Zorlu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Arzu Sabancı, son olarak İstanbul'daki turist sayısına tepki göstererek "Evimizin önü, sokaklar turist dolu. Şehrimizi onlar işgal etti" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL SİMSİYAH KIYAFETLİLERLE KAPLI"

Arzu Sabancı, Instagram hesabından şunları yazdı; "Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma'daki turist sayısından şikayet ediyordu. 'Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı' diyordu… Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim. Şimdi İstanbul'umuz aynı durumda… Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı."