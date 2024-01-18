Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde değişiklik

Kaynak: AA
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde değişiklik
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu SEDDK tarafından hazırlanan "Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" değişti. O yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Değişiklikle birlikte, tüzel kişi ve brokerler için asgari ödenmiş sermaye miktarı şirket türüne göre Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olamayacak. 250 bin liradan başlayıp, 2 milyon 500 bin liraya kadar yükselen faaliyetlerde ruhsat talebi için ilave rakamı 50 bin liradan on kat artırılarak, 500 bin liraya çıkarıldı.

Brokerlerın tesis edeceği merkez dışı teşkilatlar için ise asgari ödenmiş sermaye miktarı da on kat artırılarak, 25 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte brokerlerin hukuki ve mali şartlara uymaması durumunda ruhsatlarının iptal edilebileceği duyuruldu

Maktu ve nispi tutarları değiştirme yetkisinin kurumda olduğu belirtilen değişiklikte TÜİK'in yıllık ÜFE fiyat endeksi oranında güncellenebileceği belirtildi.

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