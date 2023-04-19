SİHA gemisi TCG Anadolu'nun amblemi ortaya çıktı

Mildefin sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye’nin ilk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, vatandaşların ziyaretine açıldı. Yerli gemiye çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Sergileme için İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'yu görmek için gelen vatandaşlar, boğazda 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

TCG Anadolu F-35 uçakları için tasarlanmıştı ama ABD F-35 programından Türkiye'yi çıkarınca SİHA gemisine dönüştürüldü.

AMBLEMİ ORTAYA ÇIKTI

TCG Anadolu’nın amblemi de ortaya çıktı. Amblemin ana sloganı olan, “İki Mavi Tek Vatan”da bir mavi denizi, diğer mavi ise gökyüzünü temsil ediyor.

TCG Anadolu’nun illüstrasyonun da yer aldığı amblemde ayrıca Atak helikopteri, Baykar’ın TCG Anadolu ve sonrası için özel olarak inşa ettiği katlanır kanatlı Bayraktar TB3 yer alıyor.

TCG Anadolu’nun taşıdığı tankları çıkartma bölgesine götürmekle görevli çıkarma gemilerinde ise Altay tankları dikkat çekiyor.

MİLLİ SİHA’LARA ÜS OLACAK

TCG Anadolu, İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı.

Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.

Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı’nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.

Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

ÖZELLİKLERİ NEDİR? GEMİDE NELER VAR?

Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.

TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

1223 PERSONELE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu’nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.