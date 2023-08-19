Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven ameliyat oldu

'Sihirli Annem' dizisiyle yıldızı parlayan Gizem Güven, 10 yıl aşk yaşadığı futbolcu Caner Turp ile 1,5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyada mutluluk saçan çift ani bir kararla boşandı. Gizem Güven, Instagram hesabından Caner Turp ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve evlilikleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan Gizem Güven şimdilerde sosyal medyada ürettiği içeriklerle takipçileri ile buluşuyor. Son olarak genç oyuncu sevenlerini korkutan bir paylaşımda bulundu.

"AMELİYATTAN ÇIKTIM"

Güven, ameliyat olduğunu ve yaşadığı süreci Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Başarılı geçen operasyonun ardından şu sözleri not düştü: Ameliyattan çıktım. Gayet güzel geçmiş. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim.

Bıçak altına yatan Gizem Güven, "Polip ameliyatıydı bu arada" diyerek hastalığı hakkında da bilgilendirme yapmayı ihmal etmedi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Taburcu olduğu kareyi de paylaşan Güven, "Her şey şu anlık yolunda" ifadelerini kullandı.

