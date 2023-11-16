Sihirli Annem'in Betüş'ü ve Suzan'ı yıllar sonra buluştu. 'Gençleşmişler' yorumları yağdı

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde birlikte rol alan Zuhal Topal ve İnci Türkay Londra'da bir araya geldi.

Sihirli Annem'in Betüş'ü ve Suzan'ı yıllar sonra buluştu. 'Gençleşmişler' yorumları yağdı

"Sihirli Annem" dizisi 2003 yılında yayın hayatına başlamış ve bir döneme damga vurmuştu. Dizide her karakter dikkat çekse de Suzan ve Betüş karakterleri öne çıkıyordu.

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İnci Türkay ve Zuhal Topal'ın hayat verdiği bu roller sayesinde dost oldu ve iki oyuncu dizi sonrasında da görüşmeye devam ettiler.

Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay uzun süredir Londra'da gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Zuhal Topal fırsat bulunca soluğu arkadaşının yanında aldı.

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Zuhal Topal pozlarını "Araya mesafeler girse de 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İnci'm yerin ben de apayrı çok özlemişiz birbirimizi, zaman geriye aksın" diyerek paylaştı.

Zuhal Topal ve İnci Türkay'ın pozlarına "Ne güzel dostluk", "İkisi de resmen gençleşmiş" yorumları yağdı.

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