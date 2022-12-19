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ATM'leri ateşe verdiler

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 bankanın ATM’si, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Polis, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 11:12
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Siirt'te 5 banka ATM'si yakıldı

ATM'leri ateşe verdiler
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Olay, Siirt'te sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi cadde üzerindeki ATM’lere dökerek ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 5 bankanın ATM’si yangında zarar gördü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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