Siirt'te 65 dönüm buğday kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Aktaş köyü mezarlığında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle buğday tarlasına yayılan yangın kısa sürede büyüdü. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında Mehmet Ali Çelikbaş'a ait 65 dönüm buğday tarlası ve 5 dönüm mezarlık olmak üzere toplamda 70 dönüm arazi küle döndü.

Köy muhtarı Mehmet Can Kezer, "İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olmazsa felaketin boyutu daha da büyük olurdu. Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını sağlayan Vali ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. (İHA)