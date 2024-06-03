Siirt’te 7 gün süre ile gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akkış’ın gözaltına alınması ve belediyeye kayyımın atanmasından sonra yaşanabilecek protestoların önüne geçilmesi için Siirt’te Valilik tarafından 7 gün süre ile toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklandı.

Valilik tarafında konuya ilişkin yapılan açıklamada, meydana gelebilecek muhtemel provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, oturma, nöbet eyleminin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 03/06/2024 günü saat 00.01'den 09.06.2024 günü saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.