Siirt’te sıcaktan etkilenen kaplumbağaya su içirdi

Siirt'te yaşayan bir kişi, aşırı sıcaklar sebebiyle zayıflamış bir yavru kaplumbağaya su verdi.
Tillo ilçesinin İkizbağlar köyünde oturan Faruk Cengiz, bahçesinde hareketsiz yatan bir yavru kaplumbağa fark etti.
Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bölgede güneş altında kalmış kaplumbağanın susuz kaldığını anlayan Cengiz, eline bir pet bardak alarak kaplumbağanın yanına yaklaştı.
İnsanı gördüğünde ilk başta kabuğuna saklanan kaplumbağa, suyu fark edince çıkıp sunulan sudan içmeye başladı.
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