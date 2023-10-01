Siirt’te fıstık banyosu rezaleti. Boynuna kadar fıstıkların içine girdi ağzına aldı aldı geri tükürdü

'Yeşil altın' olarak bilinen ve gördüğü işleme göre 330 liradan başlayan fiyatlar ile satılan Siirt fıstığının depolandığı yere, kimliği belirsiz bir kişi girdi. Bacadan akan fıstıklarının arasına girip, yüzen kişi, daha sonra ayırdığı kabukları fıstıkların üzerine tükürdü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, depolanan fıstığın içine giren kişi, tepkiler sonrası paylaştığı görüntüleri sildi. Sosyal medya hesabını da kapatan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR GÜNDEM YARATMIŞTI

2020 yılında Konya’da üretim yapan bir süt fabrikasında skandal görüntüler ortaya çıkmıştı. Fabrikada çalışan bir şahıs, süt kazanının içine girerek banyo yapmıştı.

Yine 2020’de Balıkesir'de faaliyet gösteren salça üretim tesisinde bir çalışanın TikTok isimli uygulamaya yüklediği skandal video tartışmalara sebep olmuştu. Söz konusu çalışanın görüntülerde salça kazanını ayakları ile karıştırdığı görülmüştü.

2021 yılında Şanlıurfa'da turşu tesisinde bir çalışanın çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler tepki çekmişti.

Benzer görüntüler son olarak geçtiğimiz yaz Manisa'dan gelmişti. Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntüler büyük tepki toplamıştı.