Yarı çıplak halde girdiği tanktan zeytinleri kasalara doldurdu. Skandalın biri bitiyor biri başlıyor

Süt kazanında banyo yapan, turşu tankında dans eden, salça kazanına çıplak ayakla giren işçi sonrası şimdi de Manisa’da yarı çıplak halde zeytin tankına giren işçi videosu sosyal medyaya düştü.

Yarı çıplak halde girdiği tanktan zeytinleri kasalara doldurdu. Skandalın biri bitiyor biri başlıyor

Editör: Bengü Zorlu

Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan yeni görüntülerde zeytin tankına yarı çıplak şekilde giren işçinin kasalara zeytinleri doldurması dikkat çekiyor.

zeytin.jpg

Kamu sağlığını hiçe sayan görüntülerde işçinin yaptığı davranıştan dolayı hiçbir çekince yaşamaması ise ayrıca tepkilere neden oldu.

zeytin2.jpg

Sosyal medyadan duruma tepki gösteren vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı göreve çağırırken işletmeye gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulundu.

NE OLMUŞTU?
Konya’da bir işçinin süt tankına girerek banyo yaptığı görüntüler, infial uyandırmış, işçi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Bir diğer vakada ise, Şanlıurfa’da bir işçi turşu üretim tesisinde çıplak ayaklarıyla üretim tankına girerken görüntülenmişti.

Balıkesir’de çekilen bir başka görüntüde ise salça üretim tesisinde üretim tankına bir işçinin çıplak ayakla girdiği görülmüştü.

İlgili Haberler
Konya'daki o fabrikanın hangi markalara süt verdiği ortaya çıktı. Kazanda süt banyosu gündem olmuştu
Türkiye bu iğrenç salçacıyı konuşuyor! Sakın bu salçayı yemeyin, 8 ton imha edilecek
Öne Çıkanlar
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Son Haberler
Piyasaya bomba gibi girdi! İşte 1 milyon 346 bin liralık ayakkabı Güncel
Piyasaya bomba gibi girdi! İşte 1 milyon 346 bin liralık ayakkabı
Taylor Swift konserinde gerçek depreme eş değer dans Magazin
Taylor Swift konserinde gerçek depreme eş değer dans
Akbelen'de asker ile vatandaşlar karşı karşıya geldi Güncel
Akbelen'de asker ile vatandaşlar karşı karşıya geldi
Edin Dzeko'nun acı günü Spor
Edin Dzeko'nun acı günü
Sirkten kaçan fil bulunamıyor Dünya
Sirkten kaçan fil bulunamıyor
O takviyelere aman dikkat Sağlık
O takviyelere aman dikkat
Kanser hastalarına "yaz enfeksiyonu" uyarısı Sağlık
Kanser hastalarına "yaz enfeksiyonu" uyarısı