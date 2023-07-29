Yarı çıplak halde girdiği tanktan zeytinleri kasalara doldurdu. Skandalın biri bitiyor biri başlıyor

Editör: Bengü Zorlu

Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan yeni görüntülerde zeytin tankına yarı çıplak şekilde giren işçinin kasalara zeytinleri doldurması dikkat çekiyor.

Kamu sağlığını hiçe sayan görüntülerde işçinin yaptığı davranıştan dolayı hiçbir çekince yaşamaması ise ayrıca tepkilere neden oldu.

Sosyal medyadan duruma tepki gösteren vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı göreve çağırırken işletmeye gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Konya’da bir işçinin süt tankına girerek banyo yaptığı görüntüler, infial uyandırmış, işçi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Bir diğer vakada ise, Şanlıurfa’da bir işçi turşu üretim tesisinde çıplak ayaklarıyla üretim tankına girerken görüntülenmişti.

Balıkesir’de çekilen bir başka görüntüde ise salça üretim tesisinde üretim tankına bir işçinin çıplak ayakla girdiği görülmüştü.