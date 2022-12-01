﻿Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı

Siirt'te valilik kararıyla 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri yasaklandı.

01.12.2022Siirt Valiliği, söz konusu yasağın 1 Aralık Perşembe günü saat 00.01'den 15 Aralık Perşembe günü saat 23.59'a kadar süreceğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında açık alanlarda her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, broşür dağıtma, afiş asma gibi il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 1 Aralık saat 00.01'den 15 Aralık saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."