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O ilimizde şap alarmı

Siirt'te şap hastalığı için ilk etap aşılama çalışmaları tamamlandı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 09:27
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Siirt'te şap alarmı

O ilimizde şap alarmı
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İHA’nın haberine göre; Türkiye’nin farklı illerinde görülen şap hastalığı SAT 2 virüsü sebebi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde çeşitli tedbirler alınarak uygulamaya konuldu. Bu çalışmalar çerçevesinde Siirt'te şap hastalığı için ilk etap aşılaması sona erdi.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden şap hastalığı ile ilgili yapılan açıklamada şehirde şap hastalığının yayılmasını engellemek için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Siirt’te alınan tedbirler çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi kentte hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kolluk Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak şehrin giriş ve çıkış noktalarında yol kontrolleri yapılmaktadır. İlimiz büyükbaş hayvan varlığımızın aşılanması için tüm imkânlar seferber edildi. Siirt genelinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün tüm imkânları seferber edilerek şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde büyük baş hayvanların tamamı aşılanarak ilk etap aşılama çalışmaları bitirildi. 3 Nisan 2023 Pazartesi gününden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığınca şap hastalığı SAT 2 virüsü için özel geliştirilen aşının aşılama çalışmaları başlayacak kısa zamanda bitirilecektir. Bu dönem içinde et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Satın alınacak et ve et ürünlerinin mutlaka veteriner hekim kontrolünde mezbahana ve kesimhanelerde kesilmiş olmasına, mezbahana mühürlü olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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