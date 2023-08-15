Siirt'teki orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı

Siirt'in Bayan ilçesinde çıkan orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı. 100 dönümlük alan yangından zarar gördü

KAYNAK: DHA
Siirt'teki orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı

Baykan ilçesine bağlı Meşelik köyü mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Siirt ile çevre illerin Orman İşletme müdürlükleri ekipleri ve köylülerin desteğiyle yangın, 15 saatlik çalışmayla saat 09.00 sıralarında kontrol altına alındı. 5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, belediyelere ait 4 itfaiye ve 1 iş makinesi ile müdahale edilen yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken, yapılan incelemede yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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