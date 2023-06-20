Sık duş almak zararlı mı

Özellikle yaz aylarında sıkça aldığımız duşun faydasından çok zararı olduğu ortaya çıktı. Peki, her gün duş almak sağlığımızı nasıl etkiliyor? Ne gibi zararları var? İşte yanıtları…

ÜREME SAĞLIĞINI TEHDİT Mİ EDİYOR

Cildimiz gibi, özel bölgelerinizin etrafındaki hassas bölge de sağlıklı kalabilmek için bakteri dengesine ihtiyaç duyuyor. Bedenimizi temizlediğiniz su da , sabunlar ve duş jellerinde bulunan birçok parfüm ve yapay katkı maddesi bir yana, ağır metaller ve diğer zararlı kimyasallar da bedenimize nüfuz ediyor. Bu kimyasallar her gün özel bölgelerimizde enfeksiyona yol açabiliyor.

SAÇ VE DERİSİNİ KURUTUYOR MU

Kulağa ne kadar çelişkili gelse de, saçınızı her gün yıkamak, sonunda daha da mat ve yağlı görünmesine neden olabiliyor. Saç her gün yıkandığında hasara karşı koruyucu bir kalkan görevi gören dış sebum tabakasını çıkarmış oluyoruz. Sonuç olarak, gözenekleriniz bu maddeden daha fazla üretmeye başlayacak ve saç derinizin kaşınmasına ve tahriş olmasına neden olacak ve sonunda gözenekleri de tıkayacaktır.

ALERJİK REAKSİYONLAR



Cildin asit tabakası hasar gördüğünde, dış uyaranlara karşı savaşma yeteneğini azaltır. Derideki tüm kiri yıkamak, bağışıklık sistemimizi yavaşlatı ve bu da alerjilere, astıma ve hatta diyabete yol açabiliyor.

KİLO ALDIRIR MI

Yemek yedikten hemen sonra rahatlatıcı bir duş almak fena bir fikir gibi gelebilir. Ancak bu alışkanlık aslında fazladan kilo almanıza neden olabiliyor. Yiyecekleri sindirmek için mideye kan akışının düzenli olması gerekiyor. Duşa girdiğinizde vücut ısınız düşüyor ve bu da sindirim sistemini karıştırıyor. Düzenli olarak yapıldığında bu, sindirim sisteminize zarar vererek biraz kilo almanıza neden olabiliyor.

ENFEKSİYON RİSKİ



Sık sık duş almak ciltteki mikroorganizmaların dengesini bozarak cildi enfeksiyona karşı daha savunmasız hale getiriyor. Bağışıklık sistemimizin bakteriler tarafından belirli bir uyarıya ihtiyacı var. Çok sık duş almak bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor

CİLDİ TAHRİŞ EDER Mİ

Uzun, sıcak duşlar rahatlatıcı hissettirebiliyor. Aynı zamanda erken yaşlanmasına da sebep olabilir. Cildimiz, cildin daha uzun süre dolgun ve genç görünmesini sağlamak için nemi hapseden yağlı bir dış tabaka ile kaplı. Yıkama ve ovma, bu koruyucu tabakayı kaldırarak cildi tahriş edebilir, kırışık ve kuru hale getirebilir.