Duşta lens takmanın tehlikeleri ortaya çıktı. Ölüme ve körlüğe bile götürebiliyor

Kontak lens kullanmak bazı riskleri beraberinde getiriyor. Özellikle duş alırken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü acanthamoeba keratitis denilen ciddi bir hastalığa yakalanma ihtimaliniz var.

Uzmanlar duşa girmeden önce kontakt lenslerinizi çıkartmanızı tavsiye ediyor. Çünkü Acanthamoeba keratitis, nadiren de olsa ölümcül olabilen ve körlüğe sebep olabilen bir enfeksiyon hastalığı.

GÖZÜNÜZÜ KİRLİ SUDAN KORUYUN

Acanthamoeba göze zarar veren bir amip değil. Ancak korneayı enfekte ettiği zaman sorun çıkarıyor.

LENS KULLANANLAR DİKKATLİ OLSUN

Acanthamoeba keratitis, korneada çok şiddetli ağrıya neden olan bir hastalık. Çünkü bu amip su boruları, kanalizasyonlar, toprak, yüzme havuzları, jakuziler ve saunalar gibi yerlerde yaşayabiliyor.

Göze ulaştığında bazen kornea nakli gerektirebiliyor.