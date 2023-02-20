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Sık duş almak zararlı mı? Sık duş almanın faydaları neler?

Uzmanlar haftada en az 3 kez su dolu bir küvette banyo yapılmasını öneriyor. Buna göre kişiler de sık duş almak zararlı mı merak ediyor. Peki, sık duş almak zararlı mı? Sık duş almanın faydaları neler?

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 11:34
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Sık duş almak zararlı mı? Sık duş almanın faydaları neler?

Sık duş almak zararlı mı? Sık duş almanın faydaları neler?
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Duş almak cildin nem hapsetmesine, duştaki buhar ise burun ve sinüslerinizi temizlemeye yardımcı olur. Kişiler sadece temizlik için duş alsa da uzmanlar vücudun da rahat etmesi için haftada en az 3 kez su dolu bir küvette banyo yapılmasını öneriyor. Peki, sık duş almak zararlı mı? Sık duş almanın faydaları neler?

SIK DUŞ ALMAK ZARARLI MI?

Su hepimizin bildiği gibi yaşamın temel kaynağıdır. Bu nedenle sık sık duş almanın sağlığa faydalı olduğunu öğrenmek sizi hiç de şaşırtmayacaktır. Çoğu kişi zamansızlık nedeniyle duş almayı alışkanlık haline getiremiyor.

Ancak duşa girmenin hem fiziksel hem de zihinsel birçok faydası bulunuyor. Uzmanlar haftada en az 3 kez mümkünse su dolu bir küvette banyo yapılmasını öneriyor.

Bununla birlikte, herhangi bir cilt rahatsızlığınız ya da alerjiniz varsa, sık sık duş almaya başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız. İşte sık sık duş alırsanız değişebilecek bazı şeyler…

Daha kolay nefes alırsınız Her gün duş almak, daha kolay nefes almanızı sağlayabilir. Bunun nedeni ılık suyun göğsünüze basınç uygulamasıdır. Aynı zamanda buhar, burun ve sinüslerinizi temizler. Sonuç olarak çok daha kolay nefes alırsınız.

Daha genç görünebilirsiniz Özellikle soğuk havalarda cilt nem kaybeder. Vücut ise kış aylarında suyu muhafaza etmenin yollarını arar. Bu nedenle duş almak, cildin nemi hapsetmesine yardımcı olur.

SIK DUŞ ALMANIN FAYDALARI NELER?

Nemli bir cildin ise erkenden kırışma ihtimali oldukça düşüktür. Depresyon semptomlarını hafifletebilir Günümüzde depresyonu tedavi etmenin birçok yolu bulunur. Alternatif ve doğal bir yol denemek isterseniz, sadece 5 dakika ılık bir banyo yapabilirsiniz. Uzmanlara göre duş almak hem zihni hem de bedeni rahatlatıyor.

Duştan sonra çok daha iyi hissedeceğinize eminiz! Daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir Uykusuzlukla mücadele ediyorsanız, yatmadan bir ya da iki saat önce duşa girmeyi deneyin. Özellikle kaygı nedeniyle uyuyamıyorsanız, duşa girmenin stres seviyenizi düşüreceğini belirtelim. Aynı zamanda su, kasları rahatlatarak uykuya geçme süresini azaltır.

Kas ağrılarını azaltır Kaslarınız ağrıyorken ılık bir duşa girmek vücudun hızla toparlanmasına yardımcı olur. Özellikle egzersiz sonrasında kaslarınızı rahatlatarak güzel bir uyku uyumak istiyorsanız mutlaka duşa girmelisiniz.

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