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Silah kaçakçısının iş yeri cephanelik çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri, 1 şahsın silah kaçakçılığı yaptığı şüphesi üzerine belirlenen iş yerine baskın yaptı. İş yerinin silah imalathanesine dönüştürülmesi polisleri şaşkına çevirdi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:36
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Silah kaçakçısının iş yeri cephanelik çıktı

Silah kaçakçısının iş yeri cephanelik çıktı
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İHA'nın haberine göre, edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri silah kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, silah kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir şahsın iş yerinde operasyon düzenledi.

Polis ekipleri baskın yaptığı iş yerinde, 5 adet atıma hazır tabanca, 205 adet tabanca sürgüsü, 90 adet tabanca şarjörü, 56 adet tabanca gövdesi, 25 adet tabanca mermisi ve 57 adet tabanca mermi atım yatağı ele geçirildi. 

Silah ticareti, kaçakçılığı, imalatı ve nakledilmesine yönelik 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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