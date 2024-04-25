Silah ticareti operasyonunda 6 gözaltı

Kaynak: İHA
Silah ticareti operasyonunda 6 gözaltı
Kütahya ve Afyonkarahisar’da kaçak silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Silah ticareti yapan şahıslara yönelik Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan koordineli çalışma sonucunda, Afyonkarahisar’dan silah bulundurma ruhsatı ile birlikte yasal yoldan silah satın alan şahısların Kütahya’ya getirdikleri silahları sattıkları, sattıktan sonra ise hırsızlık süsü vererek çalındığı yönünde müracaatta bulundukları belirlendi.

Toplamda 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda; 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 127 adet tüfeği kartuşu, 13 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ve 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

aw189800-01.jpg

Son Haberler
Numan Kurtulmuş tatile devletin uçağıyla Anıtkabir'e servis otobüsüyle gitti. Gerçek bambaşka çıktı Gündem
Numan Kurtulmuş tatile devletin uçağıyla Anıtkabir'e servis otobüsüyle gitti. Gerçek bambaşka çıktı
Akaryakıtta tabelalar değişti. Bugün olanlar oldu Ekonomi
Akaryakıtta tabelalar değişti. Bugün olanlar oldu
ABD'de işler çığırından çıkıyor. Polis ve asker üniversiteyi bastı. Dünya
ABD'de işler çığırından çıkıyor. Polis ve asker üniversiteyi bastı.
İYİ Parti’de kurultay öncesi çok konuşulacak anket! 3 adayın yarışı kızıştı… İşte sürpriz sonuçlar Gündem
İYİ Parti’de kurultay öncesi çok konuşulacak anket! 3 adayın yarışı kızıştı… İşte sürpriz sonuçlar
THY bu seferleri iptal etti. Uçuşu olanlar dikkat Dünya
THY bu seferleri iptal etti. Uçuşu olanlar dikkat
Ev almak isteyen de satmak isteyen de artık bu yönteme geçiyor. Para ikinci planda kaldı Ekonomi
Ev almak isteyen de satmak isteyen de artık bu yönteme geçiyor. Para ikinci planda kaldı