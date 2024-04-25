Silah ticareti operasyonunda 6 gözaltı

Silah ticareti yapan şahıslara yönelik Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan koordineli çalışma sonucunda, Afyonkarahisar’dan silah bulundurma ruhsatı ile birlikte yasal yoldan silah satın alan şahısların Kütahya’ya getirdikleri silahları sattıkları, sattıktan sonra ise hırsızlık süsü vererek çalındığı yönünde müracaatta bulundukları belirlendi.

Toplamda 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda; 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 127 adet tüfeği kartuşu, 13 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ve 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.