'Silah yanlışlıkla ateş aldı' demişti. Korkunç gerçek güvenlik kamera kaydı ile ortaya çıktı

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yiğitsoy’un Seher Genç’e peş peşe ateş ettiği, anne kızın birbirine sarıldığı, Yiğitsoy’un tabancasının tutukluk yaptığı ve Aysel Genç’i başından vurduğu görülüyor.

Cinayetin sebebi

Cinayet, 13 Mart’ta Adana’da bir apartman dairesinde meydana geldi. Yiğitsoy, dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genç’e uyuşturucu kullandırdı, şiddet uyguladı ve fahiş zam istedi. Seher Genç ise evden ayrılmak istedi ve misafir olarak yanında olan annesi Aysel Genç ile valizini toplayarak apartmanın dışına çıktı.

Cinayetin işlenişi

Seher Genç ve annesi Aysel Genç, taksi beklerken, yanlarına gelen Yiğitsoy, Seher Genç’i 7 ayrı yerinden yaraladı. Ardından tabancasını Aysel Genç’in başına doğrulttu ancak silah tutukluk yaptı. Yiğitsoy, silahını düzeltip Aysel Genç’i başından vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Cinayetin sonucu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aysel Genç’in olay yerinde hayatını kaybettiğini, Seher Genç’in ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Seher Genç hastaneye kaldırılırken, Yiğitsoy polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. Yiğitsoy hakkında ‘Kadına karşı canavarca hisle öldürme’, ‘Öldürmeye teşebbüs’, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti’, ‘Eziyet’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından dava açıldı.

Yaşadıklarını anlattı

Polis tarafından yakalanan Davut Yiğitsoy, tutuklandı. Yiğitsoy hakkında, İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Kadına karşı canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis, 'Eziyet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın temmuz ayında görülen ilk duruşmasında Seher Genç, "Davut Yiğitsoy ile aynı evde yaşarken, kendi kemeriyle beni doğal gaz borusuna asmaya çalıştı. Sonra vazgeçti. Parmağıma falçatayla bastırdı. Sol kolumu falçata ile kesti. Küçük oğlunun çişini zorla içirdi. Yüzümü çakmakla yakmaya çalıştı. Telefonum da yoktu, panjurlarımız kapalıydı. Emniyete veya savcılığa gidip şikayette bulunamadım, engelledi" dedi.

'Tabanca yanlışlıkla ateş aldı'

Tutuklu sanık Davut Yiğitsoy ise "Seher'e eziyet etmedim. Kimseye uyuşturucu satmadım, satmam da. Ancak uyuşturucu kullandığım oluyordu. Gerek Aysel gerekse Seher bana hakaretler etti. Bunun üzerine evden çıkıp gittim. Eve geri geldiğimde taksi beklediklerini gördüm. Yine küfrettiler. Korkutmak amaçlı üzerimde taşıdığım ruhsatsız tabancayı çıkardım. Yanlışlıkla ateş aldı. Çok pişmanım" dedi.

Olay anına dair, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Davut Yiğitsoy'un ilk olarak Seher Genç'e ateş etmesi yer alıyor. Yiğitsoy'un, bunun üzerine birbirlerine sarılan anne kızın yanına gelip silahıyla Aysel Genç'in başına ateş etmek istediği ancak tabancanın tutukluk yaptığı, 3'üncü denemesinde Aysel Genç'i başından vurduğu ve olaydan sonra otomobiline binerek uzaklaştığı da görüntülerden belirlendi.

'En ağır cezayı almasını istiyoruz'

Seher Genç'in avukatı Fırat Ay, olay günü yaşananları anlatarak, "Davut Yiğitsoy, elindeki silah tutukluk yapmasına rağmen durmuyor, devam ediyor. Seher birçok yerinden yaralandı. Annesi ise başından vurularak öldürüldü. Müvekkilim sadece kendisini ve annesini değil, tüm kadınları temsil ediyor. Müvekkilim ve annesine karşı gerçekleşen 'Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarının hem kadına hem de canavarla hisle olması sebebiyle, sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.