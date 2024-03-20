Silahla vurup öldürdü, cesedinin başında sigara içti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Diliskelesi Mahallesi’nde Emre Taşdemir, aracından indikten sonra husumetlisi olduğu iddia edilen Ümit Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Taşdemir, kanlar içinde yere yığıldı. Ümit Y. ise tabancasını olay yerinde atarak kayıplara karıştı.

Taşdemir, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde 6 boş mermi kovanı bulundu.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

CESEDİN BAŞINDA SİGARA İÇTİ

Öte yandan Ümit Y.'nin, Emre Taşdemir'i tabancayla vurduktan sonra bir süre sigara içerek başında beklediği, olayı tanıklık eden bir yurttaşın çektiği fotoğraf ile ortaya çıktı.

TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan Ümit Y. bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.