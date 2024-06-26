Silahlı çatışmada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Silahlı çatışmada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Uşak'ta husumetliler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Olay, Elmalıdere Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre E.E. ve G.S. beyaz bir otomobille hareket halinde olduğu sırada Elmalı Sokak ve 1. Gül Sokak kesişiminde önceden husumetli oldukları Emrah Bozbey, B.D. ve H.B ile karşılaştı. Karşılaşma sonucu, E.E. tüfekle Emrah Bozbey'e ateş açtı. Emrah Bozbey de tabancayla otomobile ateş ettiği ederek yanıt verdi ve E.E.'yi yaraladı.

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Çatışmaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrah Bozbey'in olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlendi.

E.E. ise yaralı olarak G.S. tarafından kendi imkanlarıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan olaya karıştığı belirlenen B.D. ve H.B. gözaltına alındı. Hastaneden kaçan G.S. için de yakalama çalışmalarını başlandı.

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