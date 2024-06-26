Niğde'de trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Olay, Mehmet Yaşar Kılınç'ın kullandığı 01 PF 509 plakalı aracın, H.K. idaresindeki 01 Y 2868 plakalı kamyon ile çarpışması; ardından Ü.Ç. yönetimindeki 20 LJ 016 plakalı tırın da bu kamyon ile temas etmesi sonucu meydana geldi. Kazanın bildirilmesiyle birlikte, bölgeye derhal jandarma, AFAD, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olayda, otomobil sürücüsü Mehmet Yaşar Kılınç, eşi Vesile Kılınç ve kızları Ebru Kılınç hayatlarını kaybederken, yaralanan çocukları Eymen ve Ekim Kılınç ile tır şoförü Ü.Ç. ve tırda bulunan başka bir birey, ilk müdahalelerin ardından hastanelere nakledildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile birlikte kaza mahalline gelerek, Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse'den olay hakkında bilgi aldı. Vali Çelik, kaza yerinde yaptığı açıklamada, vefat edenlere Allah'tan rahmet temenni ederken, yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirtti.