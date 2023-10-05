Silahlı çatışmada yaralanan genç hayatını kaybetti

Eskişehir’de husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda ağır yaralanan 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Silahlı çatışmada yaralanan genç hayatını kaybetti

Şeker Mahallesi’nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’nın arka girişinde meydana gelen olayda, Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. ile Hüseyin Y. arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada iki taraf da silahlarına davrandı. Çıkan silahlı çatışma sonucunda Hüseyin T., oğlu Süleyman T. ve 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever yaralandı.

aw046403-01.jpgHafif yaralanan Hüseyin T. ile oğlu Süleyman T. kendi imkanları ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne giderken, ağır yaralanan 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda mermi isabeti bulunan Hüseyin Yurdusever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayın şüphelisi olan baba oğul ise hastanedeki tedavilerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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