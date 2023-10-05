Silahlı saldırıyı üstlenen siyasetçi serbest bırakıldı

Kosova’nın kuzeyinde 24 Eylül’de 1 Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı üstlenen ve dün Sırbistan'da gözaltına alınan Sırp siyasetçi Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Silahlı saldırıyı üstlenen siyasetçi serbest bırakıldı

Kosova’nın kuzeyinde 24 Eylül’de gerçekleştirilen ve Kosova hükümeti tarafından "Sırbistan’ın Kosova’nın kuzeyini işgal girişimi" olarak nitelendirilen saldırıyı üstlenen Sırp iş adamı ve siyasetçi Milan Radoicic, Belgrad Yüksek Mahkemesi tarafından Sırbistan’dan ayrılmamak şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkeme, savcılığın Banjska’daki saldırıyı tek başına organize ettiğini itiraf eden Radoicic’in tutuklu yargılanması talebini reddetti. Radoicic'in iki haftada bir yetkili karakola giderek imza vermesi ve pasaportuna geçici olarak el koyulmasına da karar veren mahkeme, adli kontrol yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağını ihlal etmesi halinde tutuklanacağını ifade etti.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Cuma günü avukatı aracılığıyla Kosova’nın kuzeyindeki saldırıyı organize ettiğini itiraf eden Kosova merkezli Sırp Listesi partisinin eski Başkan Yardımcısı Radoicic dün gözaltına alınmış, polis başkent Belgrad’daki apartman dairesinde arama yapmıştı. Radoicic’in avukatı Goran Petronijevic, Radoicic’in saldırıyı planlarken Sırbistan hükümeti ve partisi Sırp Listesi’nden destek almadığını belirtmişti.

KOSOVA’NIN KUZEYİNDEKİ SALDIRI

Kosova'nın kuzeyindeki Banjska’da 24 Eylül'de silahlı ve maskeli bir grup, plakasız kamyonlarla barikat kurmuş ve ihbar üzerine bölgeye gelen polise ateş açmıştı. Saldırıda Kosovalı 1 polis hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı. Silahlı grup daha sonra Banjska Manastırı’na sığınarak polisle çatışmaya girmişti. Kosovalı yetkililer, çatışmada 3 saldırganın öldürüldüğünü açıklamış, 25 Eylül’de ise bir saldırganın daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

Kosova hükümeti, Milan Radoicic liderliğindeki saldırının Belgrad tarafından organize edildiğini ve "Kosova'nın kuzeyini ilhak etmeye yönelik planın bir parçası" olduğunu ileri sürmüştü. Kosovalı yetkililer, saldırganlardan ele geçirilen ve saldırganların Sırbistan’a ait askeri üslerde eğitildiklerini gösteren dron görüntülerini de paylaşmıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Aslı Tandoğan'ın kovboy stili. Kızıyla alışverişe çıktı Magazin
Aslı Tandoğan'ın kovboy stili. Kızıyla alışverişe çıktı
Rize'de metrekareye 200 kg yağmur düştü Gündem
Rize'de metrekareye 200 kg yağmur düştü
Ejderkanı bitkisi dış kanamalara iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Ejderkanı bitkisi dış kanamalara iyi geliyor
Elazığ’da polisten zehir tacirlerine operasyon Gündem
Elazığ’da polisten zehir tacirlerine operasyon
Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı. ''Anlatıldığı gibi değil'' dedi Magazin
Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı. ''Anlatıldığı gibi değil'' dedi
Yalan söylediğini itiraf eden imama İsmailağa Cemaati sahip çıktı. Suriyelinin cesedi mis gibi kokuyordu demişti Gündem
Yalan söylediğini itiraf eden imama İsmailağa Cemaati sahip çıktı. Suriyelinin cesedi mis gibi kokuyordu demişti
Singapur’da araba almak isteyen 100 bin doları gözden çıkaracak. Bu fiyata araba dahil değil Dünya
Singapur’da araba almak isteyen 100 bin doları gözden çıkaracak. Bu fiyata araba dahil değil