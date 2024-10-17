Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aktekke Mahallesi Deveciler Sokak'ta M.Ç. ile Z.Y. isimli ili şahıs arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., yanında bulundurduğu silah ile Z.Y.’yi bacaklarından vurarak yaralandı. Yaralanan şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan olaydan kısa bir süre sonra Z.Y.’nin yakını E.Y., M.Ç.’nin babası Murat Ç.’nin bulunduğu kıraathaneye gitti. E.Y. Murat Ç.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan Murat Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, her iki olay yerinde de güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, M.Ç. ile E.Y.’yi kısa sürede suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.