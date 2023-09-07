Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Şili açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYNAK: AA
Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Elqui eyaletine bağlı Tongoy sahil kasabası olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.48'de ve yerin 35 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Öne Çıkanlar
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Gabon'da alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo serbest bırakıldı Dünya
Gabon'da alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo serbest bırakıldı
Trabzon semalarında hareketli anlar: Motoru arızalanan uçak acil iniş yaptı Güncel
Trabzon semalarında hareketli anlar: Motoru arızalanan uçak acil iniş yaptı
Trabzon'da sağanak etkili oldu Yaşam
Trabzon'da sağanak etkili oldu
Dolara meydan okudular: BRICS’in ilk ‘sembolik’ banknotu görücüye çıktı Dünya
Dolara meydan okudular: BRICS’in ilk ‘sembolik’ banknotu görücüye çıktı
Batista Mendy Trabzon'da neye uğradığını şaşırdı Spor
Batista Mendy Trabzon'da neye uğradığını şaşırdı
Kış öncesi korona endişesi: Yeni varyant yayılıyor, salgın kalıcı olabilir Covid-19
Kış öncesi korona endişesi: Yeni varyant yayılıyor, salgın kalıcı olabilir