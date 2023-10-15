Şili'de Filistin'e destek yürüyüşü

Güney Amerika ülkesi Şili'de Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

KAYNAK: AA
Şili'de Filistin'e destek yürüyüşü

Şili'deki Filistin topluluğunun çağrısıyla bir araya gelen onlarca kişi, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'nın yakınında toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Gazze'deki insanlık dramına dikkati çeken eylemciler, uluslararası topluma çağrıda bulunarak saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti.

Göstericilere Milletvekili Gonzalo Winter ile eski bakanlardan Rodrigo Delgado'nun da destek verdiği bildirildi.

Şili, Arap ülkeleri dışında en çok Filistinlinin yaşadığı ülke olarak biliniyor.

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