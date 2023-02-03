3 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şili'de orman yangını: 750 hektar küle döndü

Şili'de orman yangını: 750 hektar küle döndü

Şili'nin Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak üzere birçok noktada çıkan orman yangınında, 750 hektardan fazla ormanlık alan küle döndü.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 14:37
Takip Et

Şili'deki orman yangınında 750 hektar küle döndü

Şili'de orman yangını: 750 hektar küle döndü
+
Aa
-

Güney Amerika ülkesi Şili'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası orman yangınlarını da beraberinde getirdi.

Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak üzere başkent Santiago, Nunoa, MetroSur, La Granja, TilTil, Melipilla, El Monte, Talagante, Colina, Buin, Quilicura ve El Quisco gibi bölgelerde çıkan orman yangınları büyümeye devam ediyor. Ulusal Ormancılık Kurumu'ndan (Conaf) yapılan açıklamada, Chillan şehri yakınlarında çıkan yangında 550 hektar, Nuble'de ise 200 hektar ormanlık alanın yandığı belirtildi.

KIRMIZI ALARM İLAN EDİLDİ

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, Nuble ve Biobio bölgelerinde kırmızı alarm ilan edildiğini duyurdu. Başkent Santiago ve Şili'nin bazı bölgelerindeki 7 doğal park da yangın tehlikesi nedeniyle bakanlık talimatıyla geçici olarak kapatıldı. Nuble'de bazı kırsal bölgelerde halka tahliye çağrısı yapıldı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
1
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Eski bakan Işın Çelebi asgari ücrete yapılacak ek zammı tarih vererek açıkladı
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
2
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan avukatın ifadesi ortaya çıktı: Hafıza kaybıyaşadım, şifreyi hatırlamıyorum
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
3
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿Erman Toroğlu pozisyonları tek tek değerlendirdi: İşte gecenin rezilliği
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
4
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿EYT'nin yasalaşacağı net tarih açıklandı
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
5
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿Akaryakıta bir indirim bir bindirim geliyor
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
6
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿LPG'ye zam motorine indirimcik
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
7
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿İslam Memiş doların patlayacağı tarihi açıkladı
﻿106 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿106 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿106 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına yatırıldı
﻿Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına yatırıldı
﻿Şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına yatırıldı
﻿Şişli'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
﻿Şişli'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
﻿Şişli'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
﻿Boşandığı karısını öldürdü 
﻿Boşandığı karısını öldürdü 
﻿Boşandığı karısını öldürdü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.