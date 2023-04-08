Silivri'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı2nda yer alan habere göre; D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyir halindeki 06 FY 7931 plakalı hafif ticari araç ile 34 DJ 6603 plakalı kamyonet çarpıştı.
Savrularak aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle devrilen araçtan çıkartılan biri kadın 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.