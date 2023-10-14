Silivri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Silivri’de mobilya üretimi yapılan 4 katlı bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürüldü.

KAYNAK: AA
Silivri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangında 3 işçi dumandan etkilendi, fabrika büyük çapta hasar gördü.

Yangının çıkış nedeni

Yangın, Selimpaşa Mahallesi Selanik Caddesi’nde bulunan 10 bin metrekare alana kurulu bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, oluşan yoğun duman çevreden de görüldü.

Yangına müdahale

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadaki işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Dumandan etkilenen 3 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Fabrikadaki köpekler de işçiler tarafından dışarı çıkarıldı.

Çevre ilçelerden bölgeye itfaiye ekibi ve su tankı takviyesi yapıldı. 177 itfaiye personelinin 55 araçla müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Büyük çapta hasar oluşan fabrikada itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için soruşturma başlatıldı.

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