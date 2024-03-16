Silivri'de zincirleme trafik kazası

Kaynak: İHA
Silivri'de zincirleme trafik kazası
Silivri'de bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması üzerine zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

D 100 karayolu İstanbul istikameti Murat çeşme Mevkii'nde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaydederek bariyerlere çarptı.

Aynı yönde seyir halinde olan 2 araç ise kaza yapan araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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