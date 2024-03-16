Silivri'de zincirleme trafik kazası

D 100 karayolu İstanbul istikameti Murat çeşme Mevkii'nde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaydederek bariyerlere çarptı.

Aynı yönde seyir halinde olan 2 araç ise kaza yapan araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.