Silkmede Avrupa ikincisi olduk

Sofya'da düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde 109 kiloda Muhammed Emin Burun ve Onur Demirci, ay-yıldızlı formayla yarıştı.
Silkmede, Onur Demirci 207 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanırken, toplamda 375 kiloyla dördüncü oldu.
Muhammed Emin ise silkmede 191 kiloluk kaldırışıyla 11'inci, toplamda 357 kiloyla sekizinci sırada kaldı.
Silkmede, Azerbaycan'dan Dadash Dadashbaylı 212 kiloyla birinci, Almanya'dan Matthaeus Hofmann 206 kiloyla üçüncü oldu. Toplamda, Dadashbaylı 388 kiloyla birinci, Bulgaristan'dan Hristo Hristov 380 kiloyla ikinci, Hofmann 378 kiloyla üçüncü oldu.
Milli sporcular, şampiyonada 5 altın, 8 gümüş, 8 bronz olmak üzere 21 madalya topladı.
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