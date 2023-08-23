Silopi’de tırın çarptığı otomobil 71 metre sürüklendi: 1 ölü, 2 yaralı

İHA'nın haberine göre; Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, dün sabah saat 10.40 sıralarında Gölbağı Mahallesi’nde meydana geldi. V.A. yönetimindeki 73 AAG 620 plakalı tır, Cidu Kirun’un (76) kullandığı 51 ACN 131 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırla beraber 71 metre sürüklendi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, otomobilden çıkardıkları yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Cidu Kirun, Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Paulus Salman ve Kösreli Köyü Muhtarı İliş Bektaş da hastaneye götürüldü. Durumları iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsüne adli işlem

Tır sürücüsü V.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücüye ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlem başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.