Şimal hayranlarını sevindirecek haber. Beyin tümörü operasyonu geçirmişti

37 yaşındaki şarkıcı Şimal, 3 yıl önce meme kanserine yakalanmış, bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görerek peşinden ameliyat olmuştu. Tedavilerden sonra kötü günleri geride bırakan ünlü şarkıcı, "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasını yaparak sağlığına kavuştuğunu sevenleriyle paylaşmıştı.

Eski güzel günlerine dönen ünlü şarkıcı aldığı kara haber ile derinden etkilendi. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının bu kez beyninde tümör saptandı.

Şimal geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı üzerinden kötü haberi takipçileriyle paylaşıp onlardan dua istemişti: "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm."

Şimal'in nişanlısı Necati Arıcı, son günlerde şarkıcının 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, aralarında Merve Özbey'in de olduğu arkadaşlarının ünlü ismi ziyaret ettiği anları yayınlayarak; "Güzel Şimal'im, sağlıkla yepyeni başlangıçlara.

Seni çok seviyoruz, her şey bundan sonra daha güzel olacak" demişti.

Sonrasında Şimal'in sevenlerine bir bilgilendirme mesajı yayınlayan Arıcı, şunları yazmıştı, "Merhaba herkese. Bugün Şimal'in hastaneye yatışı yapıldı. Salı ya da çarşamba için ameliyat planlandı. Ziyarete gelen, mesaj atan, arayan soran herkese teşekkür ediyoruz. Benim eşi olarak sizden tek ricam gönülden gelecek olan dualarınız. İnanın en ihtiyacımız olan şey bu. Şimal'iniz aranıza dönmeyi bekliyor."

17 Ocak sabahı 8 saat süren operasyon geçiren Şimal'i tedavi sürecinde hep yanında olan nişanlısı, şarkıcının sedyeyle ameliyathaneye götürüldüğü anları paylaşarak "Bugünler de geçecek inanıyoruz.

Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimal'iniz birazdan ameliyata girecek, 8 saat süreceğini söylediler. Bir gün de yoğun bakımda kalacak ve tertemiz aramıza geri dönecek. Güçlü kadınım benim dayan az kaldı. Seni çok seviyorum" diye not düşmüştü.

Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan ve tedavisi devam eden Şimal, sağlık durumunu günler sonra Instagram hesabından takipçileri ile paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“Her geçen gün daha iyi oluyorum şükür. Haftaya ışın tedavisi başlıyor, sonra akıllı ilaçları kullanacağım. Yorucu bir süreçten geçiyorum ama hiç isyan etmiyorum. Yaradana teslimim. Kendimi iyi hissettikçe sizleri bilgilendireceğim. Bol bol dinleniyorum şimdilik. Bu arada güzel dualarınızla ayaktayım, çok teşekkür ederim hepinize. Kocaman öpüyorum hepinizi, kendinize çok iyi bakın.”