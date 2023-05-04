Şimdi sıra Galatasaray'da: Figueiredo iddialı konuştu

Başakşehir'e Ankaragücü maçında galibiyeti getiren golü atan Joao Figueiredo, Galatasaray maçına atıfta bulunarak "Şimdi sıra onlarda" dedi.

Şimdi sıra Galatasaray'da: Figueiredo iddialı konuştu

Joao Figueiredo Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "1 kişi eksik oynamak çok zordu. Son dakika attığımız gol ile avantajı kazanmak çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile oynayacakları maç için de konuşan başarılı oyuncu, "Şimdi dinlenmemiz ve önümüzdeki Galatasaray maçına hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

EDGAR DA İDDİALI

Edgar Ie ise "Başımızda çok iyi bir teknik direktör var. Bizi çok iyi yönetiyor. Eminim ki Galatasaray maçına da bizi iyi hazırlayacaktır" diye konuştu.
Deniz Türüç de Galatasaray maçıyla ilgili, "2-3 hafta önce orada oynadığımızda kazandık. Yine kazanmaya gideceğiz. Bizim de dördüncülük hedefimiz var ve dediğim gibi kazanmaya gideceğiz" dedi.

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