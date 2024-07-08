Simge Aköz bu sözlerle veda etti

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Simge Aköz bu sözlerle veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosuna alınmayan Simge Aköz'ün açıklaması gündem oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris Olimpiyat Oyunları kadrosu açıklandı. İlkin Aydın ve Ayça Aykaç'la birlikte Simge Aköz de kadroya alınmadı.

Simge Aköz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla suskunluğunu bozdu. Simge Aköz şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, 2017 yılından itibaren Ay-Yıldızlı formayı her daim büyük bir gurur ve aidiyetle temsil etmiş bir sporcu olarak, mücadele ettigimiz sayısız turnuva ve kazandığımız madalyaların yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yükseltmiş olduğumuz çıtayı daha da yukarıya taşımak ve 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi büyük başarılarla gururlandırabilmek en büyük motivasyonum ve hayalimdi. Fakat, teknik ekibimizin aldığı kararlar neticesinde kadroda yer alamayacağımı üzülerek belirtmek durumundayım.

Sultanlar Ligi ve Milletler Ligi’nin ardından, kendimi hem fiziksel hem de mental olarak Paris Olimpiyatları için hazır hissettiğim bir dönemde, milli formamızı olimpiyat sahnesinde ikinci kez taşımayı çok istesem de teknik ekibimizin aldığı karara saygı duyuyorum.

Olimpiyatlarda canım takım arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. Gönül isterdi ki ortak hayallerimizi birlikte gerçekleştirelim ama sizlere olan inancım ve güvenim tam. Bu büyük organizasyonda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğinize ve bizlere gurur yaşatacağınıza eminim. Kalbim sizinle..."

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