Simge Sağın'dan konser öncesi mest eden paylaşım!

Yaz konserleriyle sahneleri kasıp kavuran Simge Sağın, Artvin’de sahne almadan önce serin sulara dalış yaptı. Ünlü şarkıcının sosyal medyada paylaştığı doğal kareler, hayranlarını mest etti.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Artvin’in Arhavi ilçesinde hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı, konser öncesi ilçenin serin sularında keyifli bir mola verdi. Doğayla iç içe geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Sağın, enerjisi ve doğal haliyle bir kez daha gündem oldu.

6.jpg

YAZ KONSERLERİYLE DUR DURAK BİLMİYOR

Yoğun bir konser takvimiyle yaz aylarını geçiren Simge Sağın, hem sesi hem de sahne enerjisiyle adından söz ettiriyor. Artvin konserinde de hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan şarkıcı, cesur sahne kostümleri ve iddialı performanslarıyla her zaman olduğu gibi konuşuldu.

Daha önce Alaçatı’daki plaj konserinde transparan kıyafetiyle dikkat çeken Sağın, Artvin’de de sahne tarzıyla fark yarattı.

2-003.jpg

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Simge Sağın, Artvin’in berrak sularında çekilen fotoğraflarını Instagram’da peş peşe yayınladı. Makyajsız ve doğal haliyle objektiflere poz veren şarkıcı, hayranlarından büyük beğeni topladı.

3-001.jpg

Sade ama etkileyici görünümüyle “doğallık kazandı” yorumlarına neden olan Sağın, sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu. Hayranları, “Bu güzellik doğal mı?”, “Simge her haliyle büyüleyici!” gibi övgü dolu mesajlarla ünlü şarkıcıyı destekledi.

4.jpg

SOSYAL MEDYADA SİMGE RÜZGARI

Simge Sağın’ın sosyal medya paylaşımları, her zaman olduğu gibi büyük ilgi görürken, Artvin’deki serin sularda çekilen kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, şarkıcının hem doğal güzelliğini hem de samimi tavrını övdü.

Sağın’ın “Yazın tadını çıkarmaya devam!” notuyla paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü şarkıcının bu paylaşımları, onun sadece sahnede değil, günlük yaşamda da ilham verici bir figür olduğunu bir kez daha kanıtladı.

5.jpg

SİMGE SAĞIN’IN YENİ PROJELERİ MERAK UYANDIRIYOR

Artvin konseriyle hayranlarını coşturan Simge Sağın, yaz turnesine devam ederken yeni projeleriyle de merak uyandırıyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve hayranlarıyla sürekli iletişim halinde olan Sağın, müzik kariyerinde yeni sürprizler hazırladığının sinyallerini veriyor. Ünlü şarkıcının bir sonraki durağı ve paylaşımları şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

