Simge Tertemiz yaşadıklarını yıllar sonra itiraf etti. Ünlü mankenin evliliği aşırı şiddet yüzünden sona ermişti.

360 Derece programına konuk olan Simge Tertemiz, yıllar önce yaptığı evlilikte çok şiddet gördüğünü ve doğum yaptıktan bir süre sonra yediği dayaklardan dolayı sütten kesildiğini belirtti.

Simge Tertemiz yaşadıklarını yıllar sonra itiraf etti. Ünlü mankenin evliliği aşırı şiddet yüzünden sona ermişti.

Eski manken ve sunucu Simge Tertemiz, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında yıllar önce yaptığı evliliğini, gördüğü şiddeti ve yeni ilişkisini anlattı.

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"SEVGİLİM YAŞADIKLARIMIN MÜKAFATI"

Evliliğinden yıllar sonra yeni bir ilişkiye yelken açtığını söyleyen ünlü isim, "35 yaşında aşık oldum. Sevgilimin geçmişin mükafatı olduğunu düşünüyorum" diyerek yaşadığı mutluluktan bahsetti.

"AİLEM VE ÇEVREMİN İSTEMEDİĞİ KİŞİYLE EVLENDİM"

19 yaşında tanıştığı sevgilisiyle 6 yıl ilişki yaşadığını söyleyen Simge Tertemiz, evlendikten 2 sene sonra boşandı. Evliliği şiddet yüzünden biten Tertemiz, "Eski eşim Murat'la 6 yıl sevgiliydik sonra evlendik. Küçük olduğum için farkında değildim. Ailem ve çevrem çok uyararak Murat'ı istemedi. İlk zamanlar ona çok kızgındım ama artık ne kırgın ne de kızgındım" şeklinde konuştu.

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"ŞİDDET GÖRDÜM, ALDATILDIM"

"Evliliğinde hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti yaşadın mı?" sorusu üzerine yaşadıklarını anlatan Tertemiz, "Yaşadım, hatırlamak bile istemiyorum. Şiddet gördüm, aldatıldım. Evlilikte yaşanmaması gereken her şeyi yaşadım. Sevgili olduğumuz dönemde hiç böyle şeyler olacağını düşünmemiştim. Aynı eve girince bu huyları ortaya çıktı. Sevgiliyken hiç şiddet uygulamadı ama her aldattığında barıştım. Kariyerimin en zirvesinde bu mevzuları yaşadım. Bu olaylarla imtihan edildim. Boşanmak istemedi, davamız 4 celsede bitti. O süreçte de bana çok şeyler yaptı. Sürecin hızlı bitmesi için elimde deliller olmasına rağmen tazminat davasından vazgeçtim" ifadelerini kullandı

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"ŞİDDETTEN SONRA SÜTTEN KESİLDİM"

İlk eşinden şiddet gördüğünü ve yediği dayaktan dolayı doğumdan kısa bir süre sonra sütten kesildiğini söyleyen Simge Tertemiz, "Ölüm korkum vardı. Kızım da babasıyla çok nadir görüşüyor. Eski eşim istediğin zaman görebilir ama görüşmüyor. Şiddet gördüğümde yeni doğum yapmıştım. 6. ayda sütten kesilmiştim. O psikolojiye süt mü dayanır? Bunları iyi ki yaşamışım bana çok güzel ders oldu. Artık olgunlaştım. Boşandıktan 10 yıl sonra bir erkeğe güvenip evlenmeyi düşünmeye başladım" dedi.

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