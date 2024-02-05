Simit ve poğaçanın eşsiz birleşimini sunansimit poğaça tarifi, süt, yoğurt, sıvı yağ, maya ve tuz gibi temel malzemelerle hazırlanıyor. Siz de sofralarınıza sıcak bir dokunuş katmak ve sevdiklerinize ev yapımı lezzetleri sunmak istiyorsanız, simit poğaça tarifini mutlaka deneyin. Peki, simit poğaça nasıl yapılır? Simit poğaça tarifi için malzemeler neler?

SİMİT POĞAÇA TARİFİ

Simit poğaça, simitin lezzetiyle poğaçanın yumuşak dokusunun birleştiği nefis bir tariftir. İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz simit poğaça tarifi:

Malzemeler:

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

- 1 paket instant maya (10 gram)

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Aldığı kadar un

İç Harcı İçin:

- 100 gram tereyağı (eritilmiş)

- Yarım su bardağı pekmez

SİMİT POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Ilık süt, yoğurt, sıvı yağ, yumurta akı, maya, toz şeker ve tuzu büyük bir kaba alın. Karışımı iyice çırpın.

Yavaşça un ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakın (yaklaşık 1 saat).

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Her parçayı elinizle açın ve içine eritilmiş tereyağı ve pekmezi sürün. İsteğe bağlı olarak içine dövülmüş ceviz içi de ekleyebilirsiniz.

Hamuru yuvarlayarak simit şekli verin ve yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin (yaklaşık 25-30 dakika).