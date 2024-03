Simpsonlar'dan bu kez 2024 kehanetleri geldi. Tekrar eve kapanmaların yaşanacağı senaryo izleyenleri korkuttu

The Simpsons adlı çizgi film dizisinde yaşanan bazı olayların gerçek hayatta da gerçekleşmesi izleyenleri şaşırtıyor ve dizinin kehanetlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Dizide yaşanan bazı olaylar tesadüf denemeyecek kadar gerçekçi. Örneğin, Ebola virüsünün yayılması ve dizideki bir tahminin benzerliği ilgi çekiyor.

COVİD-19 SALGININI ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

The Simpsonlar, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı, Covid-19 salgını, at eti skandalı, Disney ve Fox'un birleşmesi, denizaltı felaketleri vb. pek çok felaketi ve yaşanan olayları daha yaşanmadan tahmin etmişti. The Simpsonlar’ın 2024 yılında yayınlanan bölümlerinde ise yaşanan olaylar izleyicileri korkutuyor.

AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE EVE KAPANMALAR BAŞLAYACAK

The Simpsonlar, 2024 yılında aşırı sıcaklar sebebiyle insanların evlerine kapanacağını anlatan bir bölüm yayınladı. Yayınlanan bölüm Covid-19, nedeniyle kapanmaları akıllara getirerek izleyicileri korku içerisinde bıraktı.

NE OLMUŞTU?

The Simpsonlar, dünya genelinde bir enflasyon krizi yaşanacağını ve bu sırada iki dünya devi ABD ve Çin nükleer bir savaş içerisine gireceğini anlattığı bir bölüm yayınladı.

Simpsonlar'ın "Bart to the Future" adlı bir bölümde, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı olduğu görülmüştü.

Ardından yapılan seçimlerde Trump, gerçekten ABD Başkanı olmuştu. İlgili görselin bir benzeri gerçek hayatta gerçekleşmişti. İki görsel arasında 15 yıl fark bulunuyor.