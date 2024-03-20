Simpsonlar doların düşeceği tarihi açıkladı. Büyük kehanet

Kaynak: Yurt Gazetesi
Simpsonlar doların düşeceği tarihi açıkladı. Büyük kehanet
Çizgi dizi Simpsonlar’dan dolar ve kripto paraya dair dikkat çeken kehanetler geldi.

ABD yapımı popüler çizgi dizi Simpsonlar'ın son kehaneti herkesi şaşırttı. Simpsonlar'ın dolar ve kripto parayla ilgili kehaneti resmen ağızları açık bıraktı.

DOLARDA NELER OLACAK?

Sosyal medyada çok konuşulan bölümde, doların değer kaybı yaşayacağına işaret edilirken tarih de verildi. Doların yerine sanal para sistemine geçileceği belirtildi.

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2026 YILI

Diziye göre, 2026 yılı itibari ile dolar değer kaybedecek. Diziye göre 2024 yılında en çok kazandıracak kripto paralar ve ulaşacağı rakamlar şöyle:

Günümüzde 0,55 dolar olan XRP, Simpsonlar'ın kehanetine göre 589 dolar olacak.

Şu anlık 0,60 dolar olan ADA, Simpsonlar kehanetine göre 36 dolar olması bekleniyor.

Öte yandan Simspsonlar, Trump’ın ABD başkanı olması, Titanic faciası, Apple Vision Pro gibi çeşitli kehanetleri bilmişti.

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