Şimşekler geceyi aydınlattı

Ordu'da iki gün boyunca etkili olan sağanak yağışların ardından, dün gece gökyüzünde çakan şimşekler adeta görsel bir şölen sundu. Yağışların ardından gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan şimşekler, Ordu'nun sahil kesiminde büyüleyici manzaralar oluşturdu.

Dev şimşekler şehri aydınlatırken, art arda çakan şimşekler zaman zaman korku yarattı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu görkemli anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Başkan Güler, paylaşımında, Kurtuluş Savaşı'nın önemli destanlarının anlatıldığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan ‘Rüsumat No:4 Gemi ve Müzesi’nin de yer aldığı görüntülere yer verdi. Güler, paylaşımlarına "Gecesine gündüzüne, yağmuruna şimşeğine aşığız" notunu ekleyerek, bu anların büyüsünü vurguladı.