Sinan Ateş cinayetinde tetikçinin kaçırıldığı ikinci araç da Ülkü Ocakları’ndan çıktı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, ikinci aracın da Ülkü Ocakları’ndan çıktığını iddia etti.

Saymaz suikasttan sonra tetikçinin kaçırılmasında kullanılan bir değil, iki araç olduğunu belirtti.

06 DB 7018 plakalı olan ikinci araç ile ilgili fotoğraf paylaşan Saymaz aracın Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin önünde park edilmiş ve kullanımda olduğunu söyledi.

İşte Saymaz’ın yazısından ilgili kısım şöyle

Suikasttan sonra tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara’dan İstanbul’a taşıyan, eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in yönetimindeki çakarlı siyah Audi’nin plakası 06 AT 5021 imiş.

Kimi kaynaklar plakadaki ‘AT’nin Alparslan Türkeş’in isim ve soy isminin baş harfleri olduğunu ifade ediyor. Aracın MHP’ye tahsisli olduğu fakat Ülkü Ocakları tarafından kullanıldığı öne sürülüyor.

Savcının bu plakayı neden iddianamede yazmadığını şimdi çok iyi anlıyoruz.

Tetikçinin Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nın aracı ile kaçırıldığını kayda geçirmek istemedi.

06 DB 7018

Suikasttan sonra tetikçinin kaçırılmasında kullanılan bir değil, iki araç var. Bu bilgi ya savcı tarafından araştırılmadı… Ya da araştırıldı ancak iddia­nameye konmadı.

Şöyle ki: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Serdar Öktem, 30 Aralık 2022’de 06 DB7018 plakalı araçla Bursa’dan Ankara’ya gidiyor. Aynı gece Ankara’dan Bo­lu’ya devam ediyor. Tarih, 31 Aralık’a döner­ken… Saat 00.41’de Bolu’daki Hi­ghway Alışveriş Merkezi’nde mola veriyor. Şu tesadüfe (!) bakın ki… Tetikçiyi Ankara’dan İstan­bul’a kaçıran ‘çakarlı siyah Audi’ de dakikalar önce bu benzinlikte durmuş. Öktem, saat 01.26’da Bolu merkeze gidiyor.

Anlamsız bir rota çiziyor. Sabah saat 10.25’te Karacasu’dan geçip Ka­racaağaç yaylasına giden yola dönüyor. Ve 26 daki­ka sonra geri geliyor. Sonrası kayıp…

Öktem, 1 Ocak 2023’te bu kez kendisine ait 34 NR 6144 plaka­lı araçla Ankara’da ortaya çıkıyor. Saat 15.17’de Eski­şehir Yolu’nda çakarlı siyah Audi’nin bir saniye arkasında ilerliyor. 3 ve 4 Ocak’ta da ‘çakarlı siyah Audi’nin arkasında PTS’lere takılıyor.

Peki, 06 DB 7018 plakalı araç kimin? Öktem’in mi? Hayır. Zaten O, Bolu’ya gittiği iddia­sını bile reddediyor. “Çok uzun zamandır Bolu’ya gitmişliğim yoktur. Yakın tarihte Bolu’ya gitmedim” diyor. Ya yalan söylüyor… Ya da 06 DB 7018 plakalı aracı başkası kullanıyor.