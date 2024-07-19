Sinan Ateş davasında savcılık mütalaasını açıkladı. 3 sanık için beraat istedi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin süren davada 13'ü tutuklu 22 sanığın yargılanması sürüyor. Bugün yapılması beklenen duruşmanın 30 Eylül'e ertelendiği bildirildi.

Tutuklu sanıkların tahliyeleri reddedildi. Öte yandan savcılık 3 sanık için beraat istedi.

Ensar Aykal'ın telefon HTS kayıtları istendi. Sanıklara son savunmaları için süre verildi.

ÖNCEKİ CELSELERDE NELER OLDU?

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz'da görülmeye başlanmıştı. Davada tutuklu 22 sanıktan 10'u adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal, tetikçiyi Ankara getiren Aşkın Mert Gelenbey ile Mustafa Can Çolak, Çağlar Zorlu, tetikçi Eray Özyağcı, azmettirici Doğukan Çep, MHP'li avukat Serdar Öktem ve Mustafa Uzunlar tutuklu yargılanıyor.

Tolgahan Demirbaş'ın dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin yapılan şikayetin dosyaya girmesi ve içlerinde MHP yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli hakkındaki soruşturma dosyasının görülen dosya ile birleştirilme talebi reddedilmişti.